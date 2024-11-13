مصادر أميركية تكشف لـ"الجديد" في واشنطن آخر المعطيات حول مسار المفاوضات لوقف اطلاق النار

اشارت مصادر اميركية على صلة بالمفاوضات حول وقف اطلاق النار للجديد الى ان الموفد الاميركي آموس هوكستين لم يقدم للبنان او لـ "اسرائيل" أية مسوّدات لوقف اطلاق النار وكل التسريبات غير صحيحة ، مضيفة: "اذا لم نصل الى إتفاق لوقف اطلاق النار خلال أسبوعين فالحرب سوف تستمر حتى نيسان المقبل لحين تسلّم ادارة ترامب كامل ملفات المنطقة".

وتابعت المصادر انه " في حال فشل التفاوض على وقف النار فإن اسرائيل سوف تجتاح قرى اكثر في الجنوب "، مضيفة: "هوكستين سوف يتصل بالرئيس بري قريباً جداً ويعرض عليه " الديل " ".

وقالت : "الديل" مع لبنان يبدأ بوقف اطلاق النار على ان ينتشر نحو 5 الاف عنصر من الجيش اللبناني في الجنوب كمرحلة اولى ، ينسحب الجيش الاسرئيلي تدريجيا ً مع بدء نشر الجيش ويتم تطبيق القرار 1701 "بالتقسيط "

وشدد المصادر على ان "القرار 1701 يحتوي على القرار 1559 الذي سيطبق عبر مراحل "،وان "اتفاق وقف اطلاق النار لن يكون مرتبطا بالرئاسة اللبنانية ".

وتابعت المصادر ان "اتصالا هاتفياً جرى بين هوكستين وترامب الذي لم يمانع استمراره في مهمة الوساطة لوقف النار".

وقالت: "الجانب الاميركي يعتبر ان الطلعات الجوية الاسرائيلية يوميا وقصف أي هدف مشبوه أمر غير منطقي ومرفوض في أي إتفاق وان ذلك تتولاه لجنة دولية للمراقبة باشراف الجيش اللبناني"، مضيفة ان "زيارات لهوكستين حاليا سواء الى لبنان او اسرائيل وسوف يستكمل مهمته عبر دبلوماسية الهاتف ".

كما اشارت المصادر الى ان دور روسيا في وقف اطلاق النار كلام لا اساس له من الصحة