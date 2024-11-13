وزير الخارجية المصري: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطاً لوقف إطلاق النار

اكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في كلمة له فور وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة مساعدات مصرية ان" الهدف واحد وهو وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم في أسرع وقت على لبنان".





اكد ان" مصر تقف الى جانب لبنان بشكل كامل وهي تقدم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني في هذه المحنة".



وقال: "لدينا اتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية وهناك اتصالات يومية مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأشقاء العرب لوقف هذا العدوان.

وتابع: "نرفض أن يكون انتخاب الرئيس شرطًا لوقف إطلاق النار، ونرفض أي إملاءات خارجية في الملف الرئاسي."