بوحبيب استقبل وزير الخارجية المصري.. وهذا ما تم بحثه!

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، الذي وصل صباح اليوم الى بيروت على متن طائرات مساعدات انسانية في إطار الجسر الجوي المصري لدعم لبنان.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات المساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان، والدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.



وجدد الوزير بو حبيب شكر مصر على دعمها المستمر للبنان وشعبه، وعلى الجهود التي تقوم بها في سبيل التوصل الى وقفٍ لإطلاق النار.



وأعاد التشديد على ثوابت الموقف اللبناني المتمسك بوقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته وبشكل متوازي، وعلى استعداد الحكومة اللبنانية لتعزيز وجود الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وبسط سيطرة الدولة والشرعية اللبنانية في جنوب لبنان بالتعاون مع قوات اليونيفيل.



كما استقبل وزير الخارجية والمغتربين، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون، وعرض معها لتطورات العدوان الاسرائيلي والجهود الأميركية القائمة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701. كما وضع الوزير بو حبيب السفيرة الأميركية في أجواء ونتائج القمة العربية والاسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض يوم الإثنين 11 تشرين الثاني 2024.