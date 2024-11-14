الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
14:51
ليلى عبد اللطيف بتوقعات مفاجئة.. مصير الحرب في لبنان وهل مطار بيروت الدولي في امان؟
06:49
فيديو - مشهد خطير.. غارة قرب المطار أثناء إقلاع طائرة مدنية
06:15
فيديو - الجبهة الجنوبية.. تطورات متسارعة وإزدياد وتيرة محاولات العدو للتقدّم
05:50
فيديو - الغارة التي طالت منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية منذ بعض الوقت
05:47
فيديو - الجديد ترصد لحظة الغارة الجديدة على منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية
محليات
"إعادة احياء معظم المحاور الحدودية في جنوب لبنان" ... قراءة ميدانية لمراسل الجديد عن الجبهة الجنوبية
2024-11-14 | 11:03
A-
A+
"إعادة احياء معظم المحاور الحدودية في جنوب لبنان" ... قراءة ميدانية لمراسل الجديد عن الجبهة الجنوبية
مقالات ذات صلة
"الاشتباكات من مسافة قريبة" ... مراسل الجديد يواكب آخر التطورات الميدانية عند الجبهة الجنوبية
القناة 12 الإسرائيلية: إدارة بايدن تمارس ضغوطاً شديدة على "إسرائيل" لإنهاء القتال على الجبهة الجنوبية
"بلومبرغ" عن مسؤول إسرائيلي: منفتحون على صفقة شاملة من شأنها تهدئة الجبهة في جنوب لبنان وإطلاق الرهائن بغزة
"إعادة احياء معظم المحاور الحدودية في جنوب لبنان" ... قراءة ميدانية لمراسل الجديد عن الجبهة الجنوبية
محليات
احياء
المحاور
الحدودية
لبنان"
قراءة
ميدانية
لمراسل
الجديد
الجبهة
الجنوبية
العودة الى الأعلى
غارة فجراً طالت أحد المباني المحيطة بكنيسة مار مخايل في الشياح
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخيّة
اقرأ ايضا في محليات
15:15
مناشدات للتبرع بالدم في مستشفى العبدالله برياق لجرحى الدفاع المدني جراء الغارة على مركزهم في دورس- بعلبك
15:15
مناشدات للتبرع بالدم في مستشفى العبدالله برياق لجرحى الدفاع المدني جراء الغارة على مركزهم في دورس- بعلبك
15:10
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر: انتشال 12 شهيداً من الدفاع المدني حتى اللحظة جراء الغارة التي استهدفت مركزهم في دورس- بعلبك وعملية رفع الأنقاض مستمرة
15:10
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر: انتشال 12 شهيداً من الدفاع المدني حتى اللحظة جراء الغارة التي استهدفت مركزهم في دورس- بعلبك وعملية رفع الأنقاض مستمرة
15:05
مراسل الجديد: غارة على محيط مدينة بعلبك
15:05
مراسل الجديد: غارة على محيط مدينة بعلبك
يحدث الآن
محليات
15:15
مناشدات للتبرع بالدم في مستشفى العبدالله برياق لجرحى الدفاع المدني جراء الغارة على مركزهم في دورس- بعلبك
فن
15:11
ليلى عبد اللطيف بتصريح صادم لأول مرة.. فنان عربي وراء شائعة وفاتها
محليات
15:10
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر: انتشال 12 شهيداً من الدفاع المدني حتى اللحظة جراء الغارة التي استهدفت مركزهم في دورس- بعلبك وعملية رفع الأنقاض مستمرة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:54
كيف قُتل جنود لواء غولاني الـ 6 في جنوب لبنان؟
14:51
ليلى عبد اللطيف برسالة شديدة اللهجة الى المشككين بتوقعاتها نفوس مريضة بهدف الشهرة
15:15
مناشدات للتبرع بالدم في مستشفى العبدالله برياق لجرحى الدفاع المدني جراء الغارة على مركزهم في دورس- بعلبك
11:00
أكسيوس عن مسؤول أميركي: محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن عالجت معظم الخلافات مع تل أبيب بشأن اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان
2024-10-26
"يديعوت أحرونوت": مسؤول إسرائيلي أكد أن الردّ على إستهداف منزل نتنياهو كان عبر تدمير مبان في ضاحية بيروت الجنوبية
2024-11-13
بالفيديو - تنفّس دونالد ترامب البيت الابيض مرة جديدة.. إليكم مقدمة النشرة المسائية
بالفيديو
بالفيديو
14:51
ليلى عبد اللطيف برسالة شديدة اللهجة الى المشككين بتوقعاتها نفوس مريضة بهدف الشهرة
14:42
ليلى عبد اللطيف بتوقعات صادمة عن الحـ ـرب الأهلية في لبنان وهل سيتم تطبيق القرار 1701؟
14:42
ليلى عبد اللطيف بتوقعات مفاجئة.. مصير الحرب في لبنان وهل مطار بيروت الدولي في امان؟
13:40
"مسودة خطية من هوكستين الى بري"..مراسلة الجديد تنقل آخر المعطيات من واشنطن حول اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان
13:10
مقدمة النشرة المسائية
12:59
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:55
عجلة هوكستين تتحرك باتجاه عين التينة!
محليات
12:55
عجلة هوكستين تتحرك باتجاه عين التينة!
محليات
01:23
بالصور - العدو يهدّد من جديد بقصف مبان في الضاحية الجنوبية
محليات
01:23
بالصور - العدو يهدّد من جديد بقصف مبان في الضاحية الجنوبية
عربي و دولي
03:12
بالصور - قلب نتنياهو الذي "كسره" حزب الله يثير ردود فعل واسعة
عربي و دولي
03:12
بالصور - قلب نتنياهو الذي "كسره" حزب الله يثير ردود فعل واسعة
محليات
06:49
فيديو - مشهد خطير.. غارة قرب المطار أثناء إقلاع طائرة مدنية
محليات
06:49
فيديو - مشهد خطير.. غارة قرب المطار أثناء إقلاع طائرة مدنية
عربي و دولي
06:46
قضية إنزال البترون.. أول تعليق من الحكومة الألمانية
عربي و دولي
06:46
قضية إنزال البترون.. أول تعليق من الحكومة الألمانية
محليات
15:24
علي حسن خليل لـ "الجزيرة": توصلنا لتوافق مع هوكشتاين وننتظر ردّ "إسرائيل"
محليات
15:24
علي حسن خليل لـ "الجزيرة": توصلنا لتوافق مع هوكشتاين وننتظر ردّ "إسرائيل"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024