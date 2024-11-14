اليونيفيل: لاحظنا صباح اليوم مخبأ للذخيرة بالقرب من بلدة قلاوية وتعرضنا لإطلاق نار من مجهولين

اعلنت "اليونيفيل" في بيان ان دورية تابعة لها لاحظت صباح اليوم بالقرب من بلدة قلاوية مخبأ للذخيرة بالقرب من الطريق.

واضاف البيان انه "بعد إبلاغ القوات المسلحة اللبنانية، واصل جنود حفظ السلام مسارهم المخطط له. وبعد فترة قصيرة، توقفوا جانبا لإزالة بعض الأنقاض عن الطريق وعند عودتهم إلى الياتهم، تعرضوا لإطلاق نار من قبل شخصين أو ثلاثة مجهولين، حيث أطلقوا نحو 30 طلقة باتجاههم.

وردّ جنود حفظ السلام بإطلاق النار من الياتهم، ومن ثم تابعوا سيرهم الى الأمان، لم يصاب أحد بأذى، ولم تُسجل أي أضرار في الاليات. من غير الواضح ما إذا كان اكتشاف مخبأ الذخيرة مرتبطاً بشكل مباشر بالهجوم. هذا وقد باشرنا التحقيق في الحادث."

واضافت اليونيفيل في بيانها : "لا يمكن ابدا استهداف جنود حفظ السلام، وإطلاق النار باتجاههم يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701. نُذكّر السلطات اللبنانية بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن جنود حفظ السلام الذين يقومون بمهام حساسة ومهمة على الأراضي اللبنانية. كما طلبنا من السلطات اللبنانية إجراء تحقيق شامل ومعمق في هذا الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة.

ورغم هذه التحديات وغيرها، تظل قوات حفظ السلام في جميع مواقعها، وستواصل مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية تامة."