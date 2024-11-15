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حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا بصلية صاروخية
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا بصلية صاروخية
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محليات
غارة إسرائيلية تستهدف الطيونة - الغبيري
2024-11-15 | 03:27
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غارة إسرائيلية تستهدف الطيونة - الغبيري
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