حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية

الوزير السابق بطرس حرب للجديد: اقدّر ان هناك شباباً يقدمون حياتهم للدفاع عن لبنان ومنع اسرائيل من احتلاله ولكن ذلك لا يعفيني من التفتيش عن نتيجة ما يجري وعن الاسباب التي ادت الى ذلك فلبنان يدمّر والشعب اللبناني يعاني ما يعانيه