الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
09:47
بالفيديو - مشاهد لاستهداف الحزب قاعدة "الكرياه" في تل أبيب
07:36
ليلى عبد اللطيف تتوقع انتخاب رئيس للجمهورية في هذا التوقيت
04:47
بالفيديو - "يبكي بحرقة".. عنصر من الدفاع المدني يروي للجديد لحظة إستهداف مركزهم في دورس
15:49
بالفيديو - صافرات وصرخات استهجان تطغى على مباراة فرنسا وإسرائيل!
15:23
ليلى عبد اللطيف بتوقعات مفاجئة عن تطبيع دول عربية مع "اسرائيل".. وهل لبنان من بينها؟
محليات
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة للمرة الثانية بصلية صاروخية
2024-11-15 | 08:34
A-
A+
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة للمرة الثانية بصلية صاروخية
مقالات ذات صلة
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة للمرة الثالثة بصلية صاروخية
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة بصلية صاروخية
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية بصلية صاروخية
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة للمرة الثانية بصلية صاروخية
محليات
الله:
إستهدفنا
تجمعاً
لقوات
العدو
الإسرائيلي
الأطراف
الشرقية
لبلدة
طلوسة
للمرة
الثانية
بصلية
صاروخية
العودة الى الأعلى
"استهداف الشياح رسالة مباشرة إلى بري".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
بالفيديو - مجزرة في دورس- بعلبك جراء غـارة على مركز الدفاع المدني
اقرأ ايضا في محليات
12:05
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو في مستوطنة المنارة بصلية صاروخيّة
12:05
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو في مستوطنة المنارة بصلية صاروخيّة
11:59
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو في مستوطنة برعام بصلية صاروخيّة
11:59
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو في مستوطنة برعام بصلية صاروخيّة
11:51
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو للمرة الثانية في مستوطنة يرؤون بصلية صاروخيّة
11:51
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو للمرة الثانية في مستوطنة يرؤون بصلية صاروخيّة
يحدث الآن
محليات
11:59
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو في مستوطنة برعام بصلية صاروخيّة
محليات
11:51
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو للمرة الثانية في مستوطنة يرؤون بصلية صاروخيّة
خاص الجديد
11:50
العدو يقصف منطقة الغبيري مجدداً
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-08-29
البناء: الكيان يبدأ حرب الحسم في الضفة الغربية بإعادة احتلال مدن ومخيمات الشمال
11:46
ماكرون يقوم بزيارة دولة للسعودية بين 2 و4 كانون الأول
07:05
بعد اعتراضات.. جهاز أمن المطار أصرّ على تفتيش حقائب الوفد الإيراني
2024-10-09
بالصور- آثار الدمار جراء الغارة المعادية على بلدة دردغيا الجنوبية
11:20
الدفاع المدني يكشف الحصيلة النهائية للغارة على بلدة دورس
11:51
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو للمرة الثانية في مستوطنة يرؤون بصلية صاروخيّة
بالفيديو
بالفيديو
08:49
الحدث - غسان عطالله - الحلقة الكاملة
03:45
تغطية مستمرة للعـ ـدوان الإسرائيلي على لبنان
17:25
بالفيديو - مجزرة في دورس- بعلبك جراء غـارة على مركز الدفاع المدني
15:23
العدوان يتصاعد على البقاع.. مجزرة اسرائيلية في دورس - بعلبك جراء غارة تستهدف مركزاً للدفاع المدني
14:51
ليلى عبد اللطيف برسالة شديدة اللهجة الى المشككين بتوقعاتها نفوس مريضة بهدف الشهرة
14:42
ليلى عبد اللطيف بتوقعات صادمة عن الحـ ـرب الأهلية في لبنان وهل سيتم تطبيق القرار 1701؟
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:05
بعد اعتراضات.. جهاز أمن المطار أصرّ على تفتيش حقائب الوفد الإيراني
محليات
07:05
بعد اعتراضات.. جهاز أمن المطار أصرّ على تفتيش حقائب الوفد الإيراني
محليات
12:55
عجلة هوكستين تتحرك باتجاه عين التينة!
محليات
12:55
عجلة هوكستين تتحرك باتجاه عين التينة!
عربي و دولي
04:31
صور الأقمار الاصطناعية تكشف ما تفعله إسرائيل على حدود سوريا
عربي و دولي
04:31
صور الأقمار الاصطناعية تكشف ما تفعله إسرائيل على حدود سوريا
فن
14:51
ليلى عبد اللطيف بتوقعات مفاجئة.. مصير الحرب في لبنان وهل مطار بيروت الدولي في امان؟
فن
14:51
ليلى عبد اللطيف بتوقعات مفاجئة.. مصير الحرب في لبنان وهل مطار بيروت الدولي في امان؟
محليات
04:13
"نتنياهو يخوض حرباً بلا نهاية".. هذا ما نشرته هآرتس!
محليات
04:13
"نتنياهو يخوض حرباً بلا نهاية".. هذا ما نشرته هآرتس!
محليات
06:10
بالصور - تهديد جديد لسكان الضاحية!
محليات
06:10
بالصور - تهديد جديد لسكان الضاحية!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024