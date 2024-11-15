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المتحدث باسم جيش العدو يهدد مجدداً بقصف أبنية في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت
2024-11-15 | 10:35
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المتحدث باسم جيش العدو يهدد مجدداً بقصف أبنية في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت
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