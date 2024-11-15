"نتنياهو لا يعرف مع من يتعامل".. بري لـ "الشرق الأوسط": الجو إيجابي والعبرة بالخواتيم

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ "الشرق الأوسط"، تسلمه المقترح الأميركي، نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.