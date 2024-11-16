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محليات

"الشرق الاوسط" عن مفاوضات الـ 1701: هذا ما تطالب به واشنطن.. و روسيا "لن تقدم خدمة مجانية بلا أي مقابل"

2024-11-16 | 01:34
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&quot;الشرق الاوسط&quot; عن مفاوضات الـ 1701: هذا ما تطالب به واشنطن.. و روسيا &quot;لن تقدم خدمة مجانية بلا أي مقابل&quot;
"الشرق الاوسط" عن مفاوضات الـ 1701: هذا ما تطالب به واشنطن.. و روسيا "لن تقدم خدمة مجانية بلا أي مقابل"

توقعت مصادر لبنانية لصحيفة "الشرق الاوسط" أن تدخل المشاورات المفتوحة بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لتطبيق القرار الدولي 1701، مرحلة جديدة فور الاتفاق على صياغة موحدة للمسودة التي أعدها الأول، وتتعلق بما تم التفاهم عليه خلال زياراته المتكررة لبيروت، والتي تولت سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، ليزا جونسون، تسليم بري نسخة منها للتدقيق فيها، والتأكد من أنها متطابقة مع تلك التي يحتفظ بها؛ لقطع الطريق على إخضاعها لاجتهادات يتعارض محتواها وتؤدي إلى سوء تفسير يمكن أن يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.


الشرق الأوسط:
واشنطن تطالب بملحق «ضمانات» لطمأنة تل أبيب بمنع الخروق
هذا ما تطالب به واشنطن.. و روسيا "لن تقدم خدمة مجانية بلا أي مقابل"

وقالت المصادر إن مجرد التوافق على مسودة موحدة سيدفع باتجاه التفاهم على آلية لتنفيذ القرار 1701، على قاعدة أنها تشكل الإطار العام للتقيد بمضامينها، وعدم إدخال أي تعديل على القرار يتعارض ومندرجاته. وكشفت عن أن هوكستين يقترح في مسودته التي أودعها بري للتدقيق فيها، تشكيل لجنة تتولى مراقبة تنفيذ القرار على نحو يسمح لها بالتدخل بواسطة الجيش اللبناني المنتشر في جنوب الليطاني بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية لمنع الخروق، في حال تأكد وجودها.

ولفتت  إلى أن بري يقترح في المقابل توسيع اللجنة، التي تتشكل حالياً من ممثلين عن «يونيفيل» والجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتتخذ من مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة مكاناً لاجتماعاتها.

وأكدت المصادر السياسية لـ "الشرق الاوسط" أن بري يؤيد توسيعها، بدلاً من تشكيل لجنة بديلة، على أن يضاف إلى الحالية التي تجتمع في الناقورة ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا.

وشددت المصادر على أن بري وميقاتي ليسا في وارد السماح لإسرائيل بالتدخل لمنع الخروق في جنوب الليطاني، خصوصاً أن هوكستين لم يأت على ذكر ذلك في لقاءاته مع بري، وقالت إن المهمة توكل حصراً للجنة المكلفة بمراقبة سير تنفيذ الـ1701، وضمان التزام حزب الله و"إسرائيل" به، فيما تطالب واشنطن بضم ملحق إليه هو بمثابة «ضمانات» لـ "إسرائيل" بعدم خرق الحزب له، يجيز لها التوغل في عمق الجنوب متذرعة، أي واشنطن، بأنها لا تتعارض وروحية القرار.

ولم تستبعد المصادر أن يصار إلى تطعيم القوات الدولية بوحدات عسكرية إضافية من جنسيات متعددة، ليكون بمقدورها مؤازرة الجيش اللبناني وإحكامه السيطرة بالكامل على منطقة العملية المشتركة في جنوب الليطاني.

الى ذلك رأت المصادر أن واشنطن تتولى مهمة المراقبة بدلاً من السماح لـ إسرائيل" بالتدخل لمنع استخدام المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا لتهريب السلاح الذي يسمح لحزب الله بإعادة تدعيم ترسانته العسكرية. وقالت إن النموذج الذي يطبق حالياً في مطار رفيق الحريري الدولي، الذي سمح للجيش بضبطه على نحو يمنع كل أشكال التهريب من لبنان وإليه، يجب أن ينسحب على مرافئ بيروت وصيدا وطرابلس، خصوصاً أن واشنطن تشهد له بقدرته في السيطرة على المطار.

وأكدت أن تشديد الرقابة على المعابر غير الشرعية التي تربط بين لبنان وسوريا يجب أن تُدعم بمزيد من أبراج المراقبة، وكشفت عن أن واشنطن أخذت على عاتقها مراقبة المعابر بين العراق وإيران لقطع الطريق على استخدامها لتمرير السلاح إلى حزب الله عبر المعابر اللبنانية.

ولدى سؤال المصادر نفسها عن طلب "إسرائيل" مراقبة الحدود اللبنانية - السورية، قالت إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بحث في زيارته الأخيرة لروسيا إمكانية تدخل موسكو لهذا الغرض، لكنه لم يحصل على جواب قاطع؛ لأن للقيادة الروسية رؤية تتعلق بإعادة ترتيب الوضع في المنطقة بدءاً من لبنان، وبالتالي لن تقدم خدمة مجانية بلا أي مقابل.

"الشرق الاوسط" عن مفاوضات الـ 1701: هذا ما تطالب به واشنطن.. و روسيا "لن تقدم خدمة مجانية بلا أي مقابل"

محليات

جنوب لبنان

هوكستين

بري

ميقاتي

حزب الله

1701

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