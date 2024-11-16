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مراسلة الجديد: هدوء حذر في الضاحية الجنوبية عقب 3 غارات استهدفت حارة حريك بعد تهديد صباحي للعدو بقصف مبان
2024-11-16 | 03:20
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مراسلة الجديد: هدوء حذر في الضاحية الجنوبية عقب 3 غارات استهدفت حارة حريك بعد تهديد صباحي للعدو بقصف مبان
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