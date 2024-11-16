بالفيديو - عدسة الجديد ترصد غارات عنيفة على أماكن مختلفة في صور

عدسة الجديد ترصد غارات عنيفة على أماكن مختلفة في صور بالقرب من الكورنيش البحري pic.twitter.com/djrT59evku
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 16, 2024
عدسة الجديد ترصد غارات عنيفة على أماكن مختلفة في صور بالقرب من الكورنيش البحري pic.twitter.com/djrT59evku
إنتشر فيديو يتضمّن تصريحات للإعلامي هشام حداد بشأن الحرب في لبنان، ومن ثمّ تعليق للمتحدث بإسم جيش العدو أفيخاي أدرعي على المقطع المصور، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل من قبل مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي.
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