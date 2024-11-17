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محليات

ميقاتي: الحكومة ماضية في العمل لتنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الجيش على الاراضي اللبنانية

2024-11-17 | 10:45
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ميقاتي: الحكومة ماضية في العمل لتنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الجيش على الاراضي اللبنانية
ميقاتي: الحكومة ماضية في العمل لتنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الجيش على الاراضي اللبنانية

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "بسقوط شهيدين جديدين للجيش اليوم نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري-حاصبيا يرتفع عدد شهداء الجيش منذ بدء العدوان الاسرائيلي الى ستة وثلاثين شهيدا"

أضاف: "إن شهداء الجيش الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن ارض الوطن هم امانة في ضمير كل لبناني مخلص ، وعلينا جميعا  التعاون  كي لا تذهب تضحياتهم سدى، من خلال العمل اولا على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وتمكين الجيش من القيام بكل المهام المطلوبة منه، لبسط سلطة الدولة وحدها على كل الاراضي اللبنانية".

وأكمل: "إن الحكومة ، التي لا تدخر اي جهد لدعم الجيش وتعزيز قدراته، ماضية في العمل مع كل اصدقاء لبنان والدول الفاعلة والمقررة ومع الشرعية الدولية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701، وبسط سلطة الجيش على كل الاراضي اللبنانية. وكلنا أمل أن تسفر الاتصالات الجارية عن وقف لاطلاق النار تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية المرتبطة بتنفيذ  القرار 1701".

وختم: "كان رئيس الحكومة أجرى اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون وقدم له التعازي باستشهاد العسكريين متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. كما جرى البحث في الوضع الراهن والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان".

ميقاتي: الحكومة ماضية في العمل لتنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الجيش على الاراضي اللبنانية

محليات

نجيب ميقاتي

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