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محليات

وزير التربية: إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري في بيروت الإدارية وساحل الشوف وساحل المتن الشمالي وبعبدا وعاليه الإثنين والثلاثاء وإعتماد التعليم من بعد

2024-11-17 | 13:53
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وزير التربية: إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري في بيروت الإدارية وساحل الشوف وساحل المتن الشمالي وبعبدا وعاليه الإثنين والثلاثاء وإعتماد التعليم من بعد
وزير التربية: إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري في بيروت الإدارية وساحل الشوف وساحل المتن الشمالي وبعبدا وعاليه الإثنين والثلاثاء وإعتماد التعليم من بعد

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وزير التربية: إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري في بيروت الإدارية وساحل الشوف وساحل المتن الشمالي وبعبدا وعاليه الإثنين والثلاثاء وإعتماد التعليم من بعد

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