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محليات

"النهار": بري لم يرفض الورقة الأميركية ولكن ... هوكستين قد يزور باريس بعد جولته في لبنان و"اسرائيل"

2024-11-18 | 01:31
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&quot;النهار&quot;: بري لم يرفض الورقة الأميركية ولكن ... هوكستين قد يزور باريس بعد جولته في لبنان و&quot;اسرائيل&quot;
"النهار": بري لم يرفض الورقة الأميركية ولكن ... هوكستين قد يزور باريس بعد جولته في لبنان و"اسرائيل"

تتجه الأنظار في الساعات المقبلة الى مصير التحرك الدبلوماسي مع الوصول المرتقب غداً للموفد الاميركي آموس هوكستين إلى بيروت ما لم يطرأ أي طارئ، وفق ما اشارت صحيفة "النهار" التي لفتت الى ان اكثر من مسؤول فرنسي أكد للصحيفة ​أن التنسيق وتبادل التقييم بين فرنسا والولايات المتحدة يجري بشكل مستمر منذ اللقاء الأخير الذي تم بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون في قمة باريس في الصيف الماضي.

 وتوقعت مصادر فرنسية رفيعة أن يزور هوكستين العاصمة الفرنسية بعد جولته في لبنان و"إسرائيل". وقالت إن الورقة الأميركية ليست بعيدة عن الطرح الفرنسي لوقف النار الذي تم تقديمه قبل شنّ إسرائيل الحرب الواسعة على لبنان.

وكشفت مصادر فرنسية مطلعة أن ما يجري حالياً هو البحث في تقليص التصعيد ووقف النار بين "إسرائيل" وحزب الله، والموضوع الأساسي الآن هو معرفة حقيقة ما يدور في ذهن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالنسبة إلى حربه في لبنان واحتمال انسحابه. فالاقتراح الأميركي ، اضافت الصحيفة، يسعى لوقف النار حالياً وبعد ذلك  التفاوض لتنفيذ القرار 1701، وينبغي أولاً معالجة وقف الحرب وإقناع إسرائيل بالانسحاب والاتفاق على من يضمن سحب "حزب الله" سلاحه من جنوب الليطاني. وزيارة هوكستين إلى بيروت المتوقعة الثلاثاء ستتركز على النقاط التي أراد توضيحها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الورقة الأميركية التي بحسب مصادر فرنسية وأميركية لم يرفضها بري لكنه طلب تعديل بعض النقاط منها حول الجنسيات التي ستُمثل في آلية مراقبة وقف النار وكيفية عمل هذه الآلية. فهناك نقاط عدة مطلوب توضيحها.

"النهار": بري لم يرفض الورقة الأميركية ولكن ... هوكستين قد يزور باريس بعد جولته في لبنان و"اسرائيل"

محليات

هوكستين

القرار 1701

حزب الله

نبيه بري

نتنياهو

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"الأخبار": الرد اللبناني ​على المسودة الأميركية دخل مرحلة الصياغة النهائية.. ونتنياهو يواجه ضغطاً مزدوجاً
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