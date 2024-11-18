بالفيديو- غارة اسرائيلية ليلاً دمرت مبنى على طريق تول - الدوير قضاء النبطية

غارة اسرائيلية ليلاً دمرت مبنى على طريق تول - الدوير قضاء النبطية يضم محالاً تجارية وشققاً سكنية pic.twitter.com/rx8VCm9Wdv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 18, 2024
غارة اسرائيلية ليلاً دمرت مبنى على طريق تول - الدوير قضاء النبطية يضم محالاً تجارية وشققاً سكنية pic.twitter.com/rx8VCm9Wdv
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته.
عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات في السرايا اليوم.