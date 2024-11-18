نداء الوطن: جنرال اميركي سيشرف على تنفيذ الـ 1701 ... وجواب بري قد يكون بـ "لعم"

لفتت صحيفة "نداء الوطن" الى انها اطلعت على الورقة الاميركية بشأن وقف اطلاق النار التي تسلمها رئيس مجلس النواب نبيه بري من السفيرة الاميركية ليزا جونسون اثر لقائها معه في عين التينة .

واشارت الصحيفة الى ان الورقة تتضمَّن "أن تكون لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701، برئاسة جنرال أميركي وعضوية جنرال فرنسي".

وقالت الصحيفة انه "ليس صحيحاً ما روَّجت له أوساط عين التينة من أن اللجنة ستكون نسخة طبق الأصل عما كانت عليه في القرار 1701، أي من دون جنرال أميركي. "

كما تتضمن الورقة الاميركية، بحسب ما اشارت "نداء الوطن"، "حق إسرائيل في التدخل ليس قابلاً للنقاش"، كما روّجت أوساط عين التينة أيضاً، فإسرائيل يمكن لها أن تتدخل بعد أن تكون اللجنة قد حاولت ولم تنجح.

وتتضمن الورقة الاميركية ايضاً "تفكيك البنى العسكرية لحزب اللّه ليس فقط جنوب الليطاني بل شمال الليطاني أيضاً، وهذا موضوع غير قابل للمساومة أو للتفاوض. "

وتابعت "نداء الوطن" ان الإسرائيليين يتمسكون بالشروط التي يضعونها، ويعتبرون أن تطبيقها غير خاضع لأي نقاش، فإمّا أن تُطبَّق بالتفاهم والتفاوض، وإمّا أن تطبَّق بالقوة، كما هو حاصل اليوم وتحديداً منذ أيلول الفائت، حين باشرت إسرائيل تنفيذ أجندتها الميدانية، عسكرياً واستخباراتياً .

الى ذلك كشفت مصادر سياسية الرئيس نبيه بري الذي تسلّم مساء أمس ردّ حزب الله، كان قد استمهل السفيرة الأميركية لأيام قبل أن يعطيها الجواب.

ولم تستبعد المصادر أن يكون جواب بري هو "لعم" أي في منتصف الطريق بين الـ "لا" والـ "نعم"، لكن هذا الجواب لن يكون شافياً بالنسبة إلى الجانب الأميركي، وبالتأكيد بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، فالجانبان يصرَّان على أن يأتي الجواب اللبناني إيجابياً على الورقة ببنودها الأحد عشر.