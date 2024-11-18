في الأسبوع العالمي للتوعية ضدّ الاحتيال.. حملة مشتركة بين OMT وقوى الأمن الداخلي

بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية ضدّ الاحتيال الممتدّ من 17 إلى 23 تشرين الثاني 2024، وتأكيدًا على الالتزام الكامل بتحصين مجتمعنا وحمايته من أساليب الاحتيال المالي، أطلقت شركة OMT، بالتعاون مع المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، وللسنة الثانية على التوالي، حملة توعية ضدّ الاحتيال المالي تحت شعار "لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك".