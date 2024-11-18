العدو يستهدف مدينة صور.. مراسل الجديد يواكب التطورات الميدانية

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نتنياهو: إيران تملك سلاحا نوويا يمثل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط
نتنياهو: إيران تملك سلاحا نوويا يمثل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط
نتنياهو: ردنا يجب أن يكون ردا وقائيا وهو منع إعادة بناء قدرات حزب الله ووقف تزويده بالسلاح عبر سوريا
نتنياهو: ردنا يجب أن يكون ردا وقائيا وهو منع إعادة بناء قدرات حزب الله ووقف تزويده بالسلاح عبر سوريا
نتنياهو: المفاوضات تتم الآن تحت النيران والقصف ونطالب بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني
نتنياهو: المفاوضات تتم الآن تحت النيران والقصف ونطالب بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني
نتنياهو: لو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير مما عليه الوضع في غزة
نتنياهو: لو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير مما عليه الوضع في غزة
نتنياهو: كان هناك نقاش بشأن التخلص من نصر الله والغالبية الساحقة داخل مجلس الوزراء أقرت هذه الخطوة
نتنياهو: كان هناك نقاش بشأن التخلص من نصر الله والغالبية الساحقة داخل مجلس الوزراء أقرت هذه الخطوة
نتنياهو: دمرنا ما بين 70 % و80 % من المنظومة الصاروخية لحزب الله لكن الحزب لا يزال يمتلك قدرات صاروخية
نتنياهو: دمرنا ما بين 70 % و80 % من المنظومة الصاروخية لحزب الله لكن الحزب لا يزال يمتلك قدرات صاروخية
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