بوصعب: هوكستين لن يأتي إلى بيروت إلا إذا حصل إتفاق

قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب خلال مقابلة عبر شبكة "CNN" الأميركية إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري هو المفاوض باسم لبنان وحزب الله أعلن أنه فوّض بري وعندما نعطي إجابة تكون من قبل لبنان الرسمي أو الحكومة وطبعًا بالتوافق مع حزب الله".

كما لفت إلى أنه "في الساعات القليلة الماضية لم يكن هناك أي موعد رسمي حُدد لهوكستين وبالتالي ما قيل عن تأجيل زيارته هو ممكن علمًا أن من ذكر هذه المعلومة يصدق في العادة".



وكشف عن أن "الموفد الأميركي يريد أن يحصل اتفاقًا ولن يأتي إلى بيروت إذا لن يحصل هذا الأمر وبالتالي من الممكن أن يكون قد أجل زيارته للحصول على مزيد من التفاصيل أو الإيضاحات حول الموقف اللبناني".