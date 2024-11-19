بالفيديو - الأنظار نحو البياضة بعد إزدياد وتيرة محاولات العدو للتقدّم.. المشهد مع مراسل الجديد

الأنظار نحو البياضة بعد إزدياد وتيرة محاولات العدو للتقدّم.. المشهد مع مراسل #الجديد @farhat_muhamad1 pic.twitter.com/qBY6iEE798
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 19, 2024
الأنظار نحو البياضة بعد إزدياد وتيرة محاولات العدو للتقدّم.. المشهد مع مراسل #الجديد @farhat_muhamad1 pic.twitter.com/qBY6iEE798
عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعاً إفتراضياً برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المعطيات المتوفرة أصدر البيان التالي:
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدًا من شركة OMT ضمّ كلًّا من رئيس مجلس الإدارة السيد حكمت أبو زيد، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة السيدة جويا معوّض، والرئيس التنفيذي السيد ناجي أبو زيد، والمديرة التنفيذية للعلاقات المؤسّسية السيدة لوسيان الهاشم.