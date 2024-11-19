بالفيديو - الأنظار نحو البياضة بعد إزدياد وتيرة محاولات العدو للتقدّم.. المشهد مع مراسل الجديد

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدًا من شركة OMT ضمّ كلًّا من رئيس مجلس الإدارة السيد حكمت أبو زيد، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة السيدة جويا معوّض، والرئيس التنفيذي السيد ناجي أبو زيد، والمديرة التنفيذية للعلاقات المؤسّسية السيدة لوسيان الهاشم.