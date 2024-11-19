بالفيديو - أضرار في مستشفى تبنين بعد الغارة الإسرائيلية

أضرار في مستشفى تبنين بعد الغارة الإسرائيلية pic.twitter.com/EkVSrQot6Q
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 19, 2024
أضرار في مستشفى تبنين بعد الغارة الإسرائيلية pic.twitter.com/EkVSrQot6Q
اموس هوكستين في بيروت.. مرادفٌ لانطلاق مسارِ وقفِ اطلاق النار / غير انَّ نِقاطَه الثلاثَ عَشْرةَ تَخضع حالياً للتفتيش اللبناني بخطٍّ ساخنٍ مفتوح من عين التينة الى عوكر/./ فلقاءُ الساعتين بين الرئيس نبيه بري والموفدِ الاميركي بحضور الشهودِ من الطرفين انتهى الى اظهارِ الايجابيات واعلانِ هوكستين رسمياً انَّ أمامَنا فرصةً حقيقية لانهاء الصراع ونأمُلُ ان نصلَ الى حلٍّ في الايام المقبلة. وردَّ بري التحيةَ الايجابية بالمِثل قائلاً إنَّ الوضعَ جيدٌ مبدئياً وما تبقَّى لإنجازِه هو بعضُ التفاصيلِ قبل الانتقالِ إلى المرحلة التالية. اما عن الضماناتِ التي تطلُبُها اسرائيل فقال بري: " هي على عاتقِ الأميركيين"/./