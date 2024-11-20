بري لـ "الشرق الأوسط": الأمور جيدة ...الضمانات بشأن الموقف الإسرائيلي على عاتق الأميركيين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الوضع جيد مبدئياً"، وذلك بعد لقائه لساعتين مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين.

وأوضح بري أن ما تبقى لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار هو "بعض التفاصيل"، مشيراً إلى أن "هناك ممثلاً عنه، وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون بمغادرة هوكستين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك"، مكرراً أن الأمور "جيدة".

وأكد بري أن الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين.

وعما إذا كانت المسودة التي تتم مناقشتها قد تمت مناقشتها مع الإسرائيليين، أجاب الرئيس بري: "هو (هوكستين) يقول إنه نسّق مع الإسرائيليين فيما يخص المسودة"، مستدركا: "ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم".