جعجع لهوكستين: اي حل لا يرتكز على تطبيق الـ 1559 والـ 1680 والـ 1701 لن يكون ذا جدوى للبنان

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب المبعوث الأميركي آموس هوكستين ترافقه السفيرة الأميركية ليزا جونسون ومساعدته، وذلك في حضور النائب ستريدا جعجع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.









هوكستين وضع جعجع في اجواء المفاوضات التي يجريها للوصول الى وقف لإطلاق النار والاتفاق على آليات تنفيذ القرار 1701، وهو في انتظار أجوبة الجانب اللبناني لنقلها الى اسرائيل في حال وجود ايجابيات جدية للبناء عليها.

وأكد جعجع من جهته أن اي حل لا يرتكز على تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، لن يكون ذا جدوى للبنان.

وقد استبقى جعجع وعقيلته هوكستين والسفيرة جونسون الى مائدة العشاء.