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محليات

بري يدعو الى إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الإثنين المقبل الساعة 12 ظهراً

2024-11-20 | 04:48
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بري يدعو الى إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الإثنين المقبل الساعة 12 ظهراً
بري يدعو الى إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الإثنين المقبل الساعة 12 ظهراً

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بري يدعو الى إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الإثنين المقبل الساعة 12 ظهراً

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Aljadeed
قيادة الجيش تنعى الجندي عباس علي نحله الذي إستشهد جراء إستهداف العدو آلية للجيش على طريق برج الملوك – القليعة في الجنوب
حسن فضل الله لـ الجديد: نحن اليوم بحاجة الى نقاش داخلي ولسنا ضده بعد الحرب ولكن أهل المقاومة وأهل الجنوب اليوم أكثر تمسكاً بالمقاومة والحرب لن تنتهي بفرض شروط العدو

اقرأ ايضا في محليات

هوكستين عقب لقائه بري: أنجزنا تقدماً إضافياً
08:19

هوكستين عقب لقائه بري: أنجزنا تقدماً إضافياً

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول البحث لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وبعد اللقاء الذي إستمر ساعة من الوقت، وتحدث هوكستين للإعلاميين قائلاً: "لقد ختمت للتو إجتماعاً آخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم بناء هذا الاجتماع على ما حصل البارحة وقد انجزنا تقدماً اضافياً وسوف انتقل خلال ساعتين الى اسرائيل لمحاولة الوصول الى خاتمة اذا تمكنا من ذلك".

08:19

هوكستين عقب لقائه بري: أنجزنا تقدماً إضافياً

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول البحث لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وبعد اللقاء الذي إستمر ساعة من الوقت، وتحدث هوكستين للإعلاميين قائلاً: "لقد ختمت للتو إجتماعاً آخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم بناء هذا الاجتماع على ما حصل البارحة وقد انجزنا تقدماً اضافياً وسوف انتقل خلال ساعتين الى اسرائيل لمحاولة الوصول الى خاتمة اذا تمكنا من ذلك".

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