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محليات

شكوى لبنانية ضد "اسرائيل" امام مجلس الأمن رداً على استهداف عناصر الدفاع المدني اللبناني ومراكزه وآلياته

2024-11-20 | 06:45
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شكوى لبنانية ضد &quot;اسرائيل&quot; امام مجلس الأمن رداً على استهداف عناصر الدفاع المدني اللبناني ومراكزه وآلياته
شكوى لبنانية ضد "اسرائيل" امام مجلس الأمن رداً على استهداف عناصر الدفاع المدني اللبناني ومراكزه وآلياته

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف إسرائيل المتكرر والمتعمّد، منذ بدء حربها على لبنان في 8 تشرين الأول 2023، لعناصر الدفاع المدني اللبناني ومراكزه وآلياته، ما أدى الى سقوط 27 شهيداً و76 جريحاً، فضلا عن تعرّض 32 مركزاً للتدمير الجزئي أو الكلي، وتدمير 45 آلية.

 وأشار لبنان في شكواه الى أن الاستهداف الاسرائيلي لعناصر لدفاع المدني أثناء أداء واجبهم الإنساني، ومنعهم من تنفيذ مهامهم الإغاثية في مناسبات عدة، يعطّل مهامهم الحيوية في إجلاء السكان من المناطق الخطرة وتقديم المساعدة الفورية للضحايا، ما يعرّض حياة المدنيين لمزيد من الخطر. ويشكّل ذلك إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب الإدانة والمحاسبة. ودعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الدفاع المدني والمؤسسات الصحية والإغاثية في لبنان.

شكوى لبنانية ضد "اسرائيل" امام مجلس الأمن رداً على استهداف عناصر الدفاع المدني اللبناني ومراكزه وآلياته

محليات

مجلس الأمن

الامم المتحدة

العدوان على لبنان

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كلمة هوكستين عقب اللقاء مع بري في عين التينة... لمتابعة البث المباشر:
"نيويورك تايمز" عن مسؤول لبناني: زيارة هوكستين المطولة للبنان قد تكون مؤشراً على تقدم المفاوضات بخطى سريعة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول البحث لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وبعد اللقاء الذي إستمر ساعة من الوقت، وتحدث هوكستين للإعلاميين قائلاً: "لقد ختمت للتو إجتماعاً آخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم بناء هذا الاجتماع على ما حصل البارحة وقد انجزنا تقدماً اضافياً وسوف انتقل خلال ساعتين الى اسرائيل لمحاولة الوصول الى خاتمة اذا تمكنا من ذلك".

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هوكستين عقب لقائه بري: أنجزنا تقدماً إضافياً

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول البحث لآخر تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وبعد اللقاء الذي إستمر ساعة من الوقت، وتحدث هوكستين للإعلاميين قائلاً: "لقد ختمت للتو إجتماعاً آخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم بناء هذا الاجتماع على ما حصل البارحة وقد انجزنا تقدماً اضافياً وسوف انتقل خلال ساعتين الى اسرائيل لمحاولة الوصول الى خاتمة اذا تمكنا من ذلك".

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