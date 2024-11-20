حزب الله يستهدف قواعد عسكرية وتجمعات لجنود العدو

أصدر حزب الله بيانين جاء فيهما:

1- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:32 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 20-11-2024، قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

2- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:45 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، بصليةٍ صاروخيّة.