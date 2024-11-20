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محليات

الجميّل يلتقي لودريان: لا مساومة على حق اللبنانيين في بناء وطن خال من السلاح

2024-11-20 | 11:22
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الجميّل يلتقي لودريان: لا مساومة على حق اللبنانيين في بناء وطن خال من السلاح
الجميّل يلتقي لودريان: لا مساومة على حق اللبنانيين في بناء وطن خال من السلاح


 التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان، في إطار لقاءاته التي يعقدها في العواصم العاملة على خط الملف اللبناني، وجرى بحث في آخر التطورات حول المساعي الجارية للتوصل إلى حلّ يوقف النار وينهي الوضع القائم.
وقد شدد الجميّل أمام مضيفه أن أي اتفاق لا يضمن استعادة لبنان لكامل سيادته ويحصر السلاح بيد الجيش اللبناني هو أمر مرفوض، ومن غير المسموح أن توضع على الطاولة مصالح إسرائيل وحزب الله فيما مصلحة لبنان الدولة غائبة عن المباحثات الجارية.

وأكد الجميّل للودريان أن القرارات المصيرية التي تناقش اليوم يجب أن يطّلع عليها الشعب اللبناني بشكل صريح وأن يوافق عليها قبل إقرارها وليس أن يتفرد بها الطرف الذي أخذ لبنان إلى الحرب من دون موافقة أبنائه ويحاول اليوم أن يصادر قرارهم.

وأن من حق الشعب اللبناني بعد كل المآسي التي مر فيها أن يعيش في وطن يكون سيداً وحراً يتساوى فيه الجميع تحت سقف القانون والدستور وهو أمر غير قابل للمساومة.
الجميّل يلتقي لودريان: لا مساومة على حق اللبنانيين في بناء وطن خال من السلاح

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