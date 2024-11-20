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مراسل الجديد: 7 شهداء و16 جريحاً بحصيلة غير نهائية لمجزرة معركة
2024-11-20 | 13:43
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مراسل الجديد: 7 شهداء و16 جريحاً بحصيلة غير نهائية لمجزرة معركة
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