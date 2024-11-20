برّي لـ "اللواء": "عملنا اللّي علينا" والأيام المقبلة حاسمة

وأوضح برّي أن المباحثات تناولت الاتفاق الذي يشمل 13 بندًا، وأنه لا يوجد جديد في القرار 1701، بل تم الاتفاق على آليات تطبيقه.

كما أضاف أن "الأيام المقبلة حاسمة، فإما أن يقبل نتنياهو المقترح وتنتهي الحرب، أو تزداد الأوضاع سوءًا".

وأكد برّي ألا "مخاوف من فتنة داخلية، مشيدًا بمشهد التعايش بين اللبنانيين خلال الأزمة".