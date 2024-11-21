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محليات
تهديد إسرائيلي إلى سكان الضاحية الجنوبية تحديدًا في حارة حريك
2024-11-20 | 19:01
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تهديد إسرائيلي إلى سكان الضاحية الجنوبية تحديدًا في حارة حريك
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