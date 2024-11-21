بالصور- جيش العدو يصدر تهديداً لعدد من القرى الجنوبية لاخلائها الى شمال الاولي

جيش العدو يصدر تهديداً لقرى البرج الشمالي ومعشوق والحوش في جنوب لبنان لاخلائها الى شمال الاولي