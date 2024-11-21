بالفيديو- منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية بعد استهدافها بغارة اسرائيلية منذ قليل

حريق في احد المباني في منطقة بئر العبد بالضاحية الجنوبية بعد استهداف المنطقة بغارة اسرائيلية منذ قليل

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