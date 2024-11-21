الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:23
يوسف الخال ينفعل: انا مع الشياطين ضد إسرائيل!
08:09
بالفيديو - العدوان الجوي مستمر على قضاء صور .. مراسل الجديد في مواكبة مستمرة
07:09
بالفيديو - عدسة الجديد توثّق لحظة الغارة الإسرائيلية الثانية على حارة حريك
03:47
بالتفصيل.. الأماكن التي هددها العدو الإسرائيلي بالقصف عبر الخرائط:
01:32
بالفيديو- صوت المسيّرة الإسرائيلية: "لو بتنزلي بتقعدي معنا"
محليات
النائب علي فياض للجديد: جوهر القرار 1701 هو حماية السيادة اللبنانية وبالتالي كل بحث في آليات تطبيقه يجب ان يصب في حماية تلك السيادة
2024-11-21 | 06:17
A-
A+
النائب علي فياض للجديد: جوهر القرار 1701 هو حماية السيادة اللبنانية وبالتالي كل بحث في آليات تطبيقه يجب ان يصب في حماية تلك السيادة
مقالات ذات صلة
النائب علي فياض للجديد: الورقة الاميركية هي مجرد ورقة اجراءات تطبيقية وتقنية لتنفيذ القرار 1701 وهي ليست اتفاقية دولية
النائب حسن فضل الله للجديد: نتعاطى بمسؤولية وطنية تجاه ما يطرح على لبنان وفق ثوابت اساسية ترتبط بسيادتنا وبحماية ارضنا وشعبنا
نائبة المتحدث بإسم اليونيفل كانديس أرديل لـ الجديد: اليونيفل لم تتورط في أي انتهاك للسيادة اللبنانية وهدفنا حماية لبنان وتطبيق القرار 1701
النائب علي فياض للجديد: جوهر القرار 1701 هو حماية السيادة اللبنانية وبالتالي كل بحث في آليات تطبيقه يجب ان يصب في حماية تلك السيادة
محليات
للجديد:
القرار
حماية
السيادة
اللبنانية
وبالتالي
آليات
تطبيقه
حماية
السيادة
العودة الى الأعلى
النائب علي فياض للجديد: كل الملاحظات التي قدمتها المقاومة حول الورقة الأميركية صبّت في أن تبقى الاجراءات في حدود الـ 1701
النائب علي فياض للجديد: المقاومة جاهزة لكل السيناريوهات واعادت معادلة الردع والتوازن "اي بيروت مقابل تل ابيب "
اقرأ ايضا في محليات
11:02
اليونيفيل: التفاوض هو السبيل إلى التوصل إلى حل في جنوب لبنان واليونيفيل مستعدة لدعم الحل الدبلوماسي
11:02
اليونيفيل: التفاوض هو السبيل إلى التوصل إلى حل في جنوب لبنان واليونيفيل مستعدة لدعم الحل الدبلوماسي
11:01
وزارة الصحة: غارة العدو على بريتال أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة 3 آخرين بجروح
11:01
وزارة الصحة: غارة العدو على بريتال أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة 3 آخرين بجروح
11:00
وزارة الصحة: غارة العدو على نبحا في قضاء بعلبك أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط 8 شهداء
11:00
وزارة الصحة: غارة العدو على نبحا في قضاء بعلبك أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط 8 شهداء
يحدث الآن
محليات
11:02
اليونيفيل: التفاوض هو السبيل إلى التوصل إلى حل في جنوب لبنان واليونيفيل مستعدة لدعم الحل الدبلوماسي
محليات
11:01
وزارة الصحة: غارة العدو على بريتال أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة 3 آخرين بجروح
محليات
11:00
وزارة الصحة: غارة العدو على نبحا في قضاء بعلبك أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط 8 شهداء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:22
وفاء موصللي رفضت التمثيل مع صباح الجزائري لهذا السبب! وهذا ما قالته عن طليقها جمال سليمان
2024-11-20
ابنة رضوى الشربيني تثير الجدل بما قالته عن والدها والجمهور: قليلة أدب!
08:57
نتنياهو يعلّق على قرار إعتقاله!
2024-09-30
مصادر أمنية للجديد: الاتصالات التي وردت للمواطنين مصادرها خارج لبنان وعلى غرار ما حصل البارحة يبدو أن البلاغات كاذبة على امل ان تتمكن القوى الامنية من توقيف الفاعلين
2024-11-20
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي
06:52
بالصور - مجدداً.. تهديد لسكان الضاحية بالإخلاء!
بالفيديو
بالفيديو
10:32
مجازر مروعة في البقاع.. مراسلة الجديد تنقل المشهد من هناك
05:14
غارات متتالية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.. مراسلة الجديد تتابع المستجدات مباشرة:
04:20
غارة اسرائيلية في هذه الاثناء على الضاحية الجنوبية
04:15
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية في هذه الاثناء على بلدة الناقورة الجنوبية .. لمتابعة البث المباشر:
03:32
غارات اسرائيلية تطال مناطق عدة في قضاء صور .. مراسل الجديد يواكب المستجدات مباشرة:
03:00
ميقاتي يضع اكليلاً من الزهر لمناسبة ذكرى الاستقلال على النصب التذكاري لشهداء الجيش بوزارة الدفاع
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
08:57
نتنياهو يعلّق على قرار إعتقاله!
عربي و دولي
08:57
نتنياهو يعلّق على قرار إعتقاله!
عربي و دولي
17:33
كان يبحث عن ادلة تاريخية.. مقتل مؤرخ إسرائيلي شهير في جنوب لبنان
عربي و دولي
17:33
كان يبحث عن ادلة تاريخية.. مقتل مؤرخ إسرائيلي شهير في جنوب لبنان
محليات
03:47
بالتفصيل.. الأماكن التي هددها العدو الإسرائيلي بالقصف عبر الخرائط:
محليات
03:47
بالتفصيل.. الأماكن التي هددها العدو الإسرائيلي بالقصف عبر الخرائط:
محليات
02:18
القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول "إسرائيلي": من المرجح ألا يتم الإعلان عن أي اتفاق حول لبنان خلال زيارة هوكستين إلى إسرائيل وهناك تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب خلال أسبوع تقريباً
محليات
02:18
القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول "إسرائيلي": من المرجح ألا يتم الإعلان عن أي اتفاق حول لبنان خلال زيارة هوكستين إلى إسرائيل وهناك تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب خلال أسبوع تقريباً
محليات
01:32
بالفيديو- صوت المسيّرة الإسرائيلية: "لو بتنزلي بتقعدي معنا"
محليات
01:32
بالفيديو- صوت المسيّرة الإسرائيلية: "لو بتنزلي بتقعدي معنا"
عربي و دولي
06:52
بالصور - مجدداً.. تهديد لسكان الضاحية بالإخلاء!
عربي و دولي
06:52
بالصور - مجدداً.. تهديد لسكان الضاحية بالإخلاء!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024