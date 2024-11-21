وزارة الصحة: غارة العدو على نبحا في قضاء بعلبك أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط 8 شهداء

لا يزال لبنان في انتظار إشارات التفاوض من تل أبيب عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، حيث لا توجد أي اتصالات أو ردود حتى اللحظة.



​ووفقاً لمصادر لبنانية لقناة الجديد، فإن هناك عاملين رئيسيين يحدان من التفاؤل بالرد الإسرائيلي: فشل محاولات العدو في مناطق الخيام والبياضة وشمع، إضافة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية.



في سياق متصل، أفادت وكالة "أكسيوس" بأن إسرائيل حققت تقدماً في محادثات وقف إطلاق النار، ولكن لا تزال هناك فجوات قائمة.



وأشارت إلى أن هوكشتاين قد يعود إلى واشنطن مع توقع عدم الإعلان عن أي اتفاق قبل أسبوعين.