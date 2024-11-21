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محليات

اليونيفيل: التفاوض هو السبيل إلى التوصل إلى حل في جنوب لبنان واليونيفيل مستعدة لدعم الحل الدبلوماسي

2024-11-21 | 11:02
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اليونيفيل: التفاوض هو السبيل إلى التوصل إلى حل في جنوب لبنان واليونيفيل مستعدة لدعم الحل الدبلوماسي
اليونيفيل: التفاوض هو السبيل إلى التوصل إلى حل في جنوب لبنان واليونيفيل مستعدة لدعم الحل الدبلوماسي

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اليونيفيل: التفاوض هو السبيل إلى التوصل إلى حل في جنوب لبنان واليونيفيل مستعدة لدعم الحل الدبلوماسي

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​ووفقاً لمصادر لبنانية لقناة الجديد، فإن هناك عاملين رئيسيين يحدان من التفاؤل بالرد الإسرائيلي: فشل محاولات العدو في مناطق الخيام والبياضة وشمع، إضافة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية.

في سياق متصل، أفادت وكالة "أكسيوس" بأن إسرائيل حققت تقدماً في محادثات وقف إطلاق النار، ولكن لا تزال هناك فجوات قائمة.

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لا يزال لبنان في انتظار إشارات التفاوض من تل أبيب عبر الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، حيث لا توجد أي اتصالات أو ردود حتى اللحظة.

​ووفقاً لمصادر لبنانية لقناة الجديد، فإن هناك عاملين رئيسيين يحدان من التفاؤل بالرد الإسرائيلي: فشل محاولات العدو في مناطق الخيام والبياضة وشمع، إضافة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية.

في سياق متصل، أفادت وكالة "أكسيوس" بأن إسرائيل حققت تقدماً في محادثات وقف إطلاق النار، ولكن لا تزال هناك فجوات قائمة.

وأشارت إلى أن هوكشتاين قد يعود إلى واشنطن مع توقع عدم الإعلان عن أي اتفاق قبل أسبوعين.

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