عاجل
وزارة الصحة: شهيدان من المسعفين في دير قانون رأس العين
وزارة الصحة: شهيدان من المسعفين في دير قانون رأس العين
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
16:26
وزير دفاع أوروبي يلوّح باعتقال نتنياهو إذا زار بلاده
13:31
فيديو - مصادر أميركية لـ الجديد: الإشارات من "إسرائيل" إيجابية
11:54
فيديو - الدلالات والتداعيات.. بول مرقص يتحدّث عن قرار الجنائية الدولية
08:23
يوسف الخال ينفعل: انا مع الشياطين ضد إسرائيل!
08:09
بالفيديو - العدوان الجوي مستمر على قضاء صور .. مراسل الجديد في مواكبة مستمرة
محليات
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت منطقة البرج الشمالي في قضاء صور
2024-11-22 | 04:01
A-
A+
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت منطقة البرج الشمالي في قضاء صور
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية بصاروخين إستهدفت منطقة المعشوق في قضاء صور
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت المحمودية في منطقة جزين
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت منطقة المساكن الشعبية في محيط صور وسيارات الإسعاف هرعت إلى المكان
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت منطقة البرج الشمالي في قضاء صور
محليات
الجديد:
إسرائيلية
إستهدفت
منطقة
البرج
الشمالي
العودة الى الأعلى
كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.. لمتابعة البث المباشر:
مراسل الجديد: سقوط اصابات جراء غارة من مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف للهيئة الصحية الاسلامية عند مفرق دير قانون رأس العين
اقرأ ايضا في محليات
04:45
الراعي: نصلي كي تزهر دماء الشهداء استقلالاً حقيقياً واللبنانيون مدعوّون لتجديد ثقتهم بالوطن
04:45
الراعي: نصلي كي تزهر دماء الشهداء استقلالاً حقيقياً واللبنانيون مدعوّون لتجديد ثقتهم بالوطن
04:44
وزارة الصحة: شهيدان من المسعفين في دير قانون رأس العين
04:44
وزارة الصحة: شهيدان من المسعفين في دير قانون رأس العين
04:06
كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.. لمتابعة البث المباشر:
04:06
كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.. لمتابعة البث المباشر:
يحدث الآن
محليات
04:45
الراعي: نصلي كي تزهر دماء الشهداء استقلالاً حقيقياً واللبنانيون مدعوّون لتجديد ثقتهم بالوطن
محليات
04:44
وزارة الصحة: شهيدان من المسعفين في دير قانون رأس العين
كرة القدم
04:30
فيديو - المدرب يصفع اللاعب الشاب والأخير يُقبّل يده !!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-11-17
محمد رمضان يستقبل الشيف التركي الشهير ووالدته في القاهرة
03:13
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية على منطقة الحوش في محيط صور
2024-11-14
محافظ بعلبك: استهداف مركز الدفاع المدني في بعلبك أثناء تواجد أكثر من ٢٠ عنصر داخل المركز من الدفاع المدني
2024-11-12
وزارة الصحة: 8 شهداء و15 جريحاً في حصيلة محدثة للغارة على بلدة بعلشميه وأعمال رفع الانقاض مستمرة
2024-11-04
مولوي: ما حصل في البترون هو خرق وعمل حربي والتحقيقات جارية
12:21
معاريف: الفجوات تضيق والتسوية بين إسرائيل ولبنان باتت قريبة
بالفيديو
بالفيديو
04:45
الراعي: نصلي كي تزهر دماء الشهداء استقلالاً حقيقياً واللبنانيون مدعوّون لتجديد ثقتهم بالوطن
04:06
كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.. لمتابعة البث المباشر:
03:32
غارة اسرائيلية تستهدف مدينة صور في هذه الأثناء... مراسل الجديد يتابع التطورات مباشرة:
13:31
فيديو - مصادر أميركية لـ الجديد: الإشارات من "إسرائيل" إيجابية
13:05
مقدمة النشرة المسائية 21-11-2024
11:54
فيديو - الدلالات والتداعيات.. بول مرقص يتحدّث عن قرار الجنائية الدولية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
08:57
نتنياهو يعلّق على قرار إعتقاله!
عربي و دولي
08:57
نتنياهو يعلّق على قرار إعتقاله!
فن
05:22
وفاء موصللي رفضت التمثيل مع صباح الجزائري لهذا السبب! وهذا ما قالته عن طليقها جمال سليمان
فن
05:22
وفاء موصللي رفضت التمثيل مع صباح الجزائري لهذا السبب! وهذا ما قالته عن طليقها جمال سليمان
خاص الجديد
13:22
العين على عين التينة: "ناطرين"
خاص الجديد
13:22
العين على عين التينة: "ناطرين"
فن
08:16
نور علي تتخلى عن شعرها الطويل وهكذا بدت
فن
08:16
نور علي تتخلى عن شعرها الطويل وهكذا بدت
محليات
02:55
بالفيديو - موجة جديدة من "الاتصالات التهديدية" في بيروت
محليات
02:55
بالفيديو - موجة جديدة من "الاتصالات التهديدية" في بيروت
عربي و دولي
15:28
تعليق للبنتاغون عن استهداف الجيش اللبناني ووقف النار
عربي و دولي
15:28
تعليق للبنتاغون عن استهداف الجيش اللبناني ووقف النار
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024