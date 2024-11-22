بري: الإستقلال يبقى تحدياً يومياً للجميع صوناً للوحدة الوطنية وعدم التفريط بأي ذرة من ترابنا

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة العيد الـ 81 للاستقلال: "الإستقلال حزين هذا العام ، لكنه يبقى تحدياً يومياً للجميع ، عملاً وجهاداً من دون يأس صوناً للوحدة الوطنية وعدم التفريط بأي ذرة من ترابنا ، جنوباً وشمالاً وشرقاً وبحراً."