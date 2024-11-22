فيديو يوثق عبور دبابات إسرائيلية على طريق الليطاني.. للمتابعة على الرابط:

مشاهد للدبابات الاسرائيلية على طريق الليطاني عند محيط مثلث القليعة - ديرميماس - برج الملوك #جنوب_لبنان pic.twitter.com/a20gXH5zcO
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 22, 2024
مشاهد للدبابات الاسرائيلية على طريق الليطاني عند محيط مثلث القليعة - ديرميماس - برج الملوك #جنوب_لبنان pic.twitter.com/a20gXH5zcO
افادت مصادر الجديد ان مصرف لبنان سيمدّد الإجراءات الاستثنائية في التعميمين 166 و158 والتي تقضي بمضاعفة سحوبات المودعين مرّتين مطلع الشهر المقبل.
إستقبل السفير السعودي وليد بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، كتلة التجدد النيابية،التي ضمت النواب: فؤاد مخزومي،أشرف ريفي،ميشال معوض.