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محليات

للمرّة السابعة.. الحزب يعلن استهداف العدو في الخيام

2024-11-22 | 11:47
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للمرّة السابعة.. الحزب يعلن استهداف العدو في الخيام
للمرّة السابعة.. الحزب يعلن استهداف العدو في الخيام

أصدر حزب الله بيان جاء فيهما:

1- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 4:30 من بعد ظهر اليوم الجمعة 22-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.

2- دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة 22-11-2024، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السابعة، وأصابت أهدافها بدقّة.
 
للمرّة السابعة.. الحزب يعلن استهداف العدو في الخيام

محليات

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السفير السعودي وليد بخاري يستقبل كتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل
15:17

السفير السعودي وليد بخاري يستقبل كتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري،في مقر إقامته باليرزة اليوم، كتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل،والتي ضمن النواب السادة:إبراهيم كنعان،سيمون ابو رميا، الياس بو صعب،آلان عون.

وجرى خلال الإستقبال البحث في مختلف المستجدات في لبنان والمنطقة،وما آلت إليه المساعي لوقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للدفع بإتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

15:17

السفير السعودي وليد بخاري يستقبل كتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري،في مقر إقامته باليرزة اليوم، كتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل،والتي ضمن النواب السادة:إبراهيم كنعان،سيمون ابو رميا، الياس بو صعب،آلان عون.

وجرى خلال الإستقبال البحث في مختلف المستجدات في لبنان والمنطقة،وما آلت إليه المساعي لوقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للدفع بإتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

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