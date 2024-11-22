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مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الجديدة في البسطة الفوقا تبعد 50 مترًا عن الاستهداف السابق
مراسلة الجديد: الغارة الإسرائيلية الجديدة في البسطة الفوقا تبعد 50 مترًا عن الاستهداف السابق
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غارة إسرائيلية عنيفة جداً تستهدف الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء
2024-11-22 | 17:05
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غارة إسرائيلية عنيفة جداً تستهدف الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء
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غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء
غارة إسرائيلية عنيفة جداً تستهدف الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء
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