الصحة اللبنانية تعلن حصيلة اوّلية للغارة على البسطة الفوقا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح.

