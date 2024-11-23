إشتباكات عند أطراف البياضة.. والحزب يقصف حانيتا
أعلن حزب الله ان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصليةٍ صاروخية".
وتابع في بيان آخر: "وبعد رصد تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التقدم باتجاه بلدة البياضة، وعند الساعة 11:50 من ظهر اليوم السبت 23-11-2024، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الأطراف الشرقية للبلدة مع القوة المُتقدمة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى وقت صدور هذا البيان".