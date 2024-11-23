إشتباكات عند أطراف البياضة.. والحزب يقصف حانيتا

وتابع في بيان آخر: "وبعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التقدم باتجاه بلدة البياضة، وعند الساعة 11:50 من ظهر اليوم السبت 23-11-2024، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الأطراف الشرقية للبلدة مع القوة المُتقدمة، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى وقت صدور هذا البيان".