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محليات

إشتباكات عند أطراف البياضة.. والحزب يقصف حانيتا

2024-11-23 | 05:51
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إشتباكات عند أطراف البياضة.. والحزب يقصف حانيتا
إشتباكات عند أطراف البياضة.. والحزب يقصف حانيتا

أعلن حزب الله ان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصليةٍ صاروخية".

وتابع في بيان آخر: "وبعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التقدم باتجاه بلدة البياضة، وعند الساعة 11:50 من ظهر اليوم السبت 23-11-2024، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الأطراف الشرقية للبلدة مع القوة المُتقدمة، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى وقت صدور هذا البيان".
 
إشتباكات عند أطراف البياضة.. والحزب يقصف حانيتا

محليات

حزب الله

البياضة

حانيتا

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ميقاتي يتصل برئيسة وزراء ايطاليا معرباً عن تضامنه إزاء الاعتداء الذي تعرضت له "اليونيفيل" أمس
11:17

ميقاتي يتصل برئيسة وزراء ايطاليا معرباً عن تضامنه إزاء الاعتداء الذي تعرضت له "اليونيفيل" أمس

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا برئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني معبّرا عن "تضامنه ازاء الاعتداء الذي تعرضت له قوات اليونيفيل بالامس وادى الى اصابة اربعة جنود ايطاليين".

11:17

ميقاتي يتصل برئيسة وزراء ايطاليا معرباً عن تضامنه إزاء الاعتداء الذي تعرضت له "اليونيفيل" أمس

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا برئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني معبّرا عن "تضامنه ازاء الاعتداء الذي تعرضت له قوات اليونيفيل بالامس وادى الى اصابة اربعة جنود ايطاليين".

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