حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الثالثة بصلية صاروخية

مصادر اميركية لـ الجديد : اعتراض لبنان على مشاركة ألمانيا وبريطانيا في آلية مراقبة تنفيذ القرار 1701 واعتراض اسرائيل على مشاركة فرنسا لن يسقط اتفاق وقف اطلاق النار