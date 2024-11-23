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جيش العدو الإسرائيلي يهدد بقصف أبنية سكنيّة في برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية
جيش العدو الإسرائيلي يهدد بقصف أبنية سكنيّة في برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية
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النائب وائل ابو فاعور للجديد: النقاش الذي سينطلق في لبنان بعد الحرب هو التحدي الأكبر واخشى ان تكون التداعيات الداخلية للحرب أكثر ضراوة على حياة اللبنانيين
2024-11-23 | 14:21
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النائب وائل ابو فاعور للجديد: النقاش الذي سينطلق في لبنان بعد الحرب هو التحدي الأكبر واخشى ان تكون التداعيات الداخلية للحرب أكثر ضراوة على حياة اللبنانيين
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