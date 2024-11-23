النائب وائل ابو فاعور للجديد: السياسة الايرانية أضرت كثيراً بلبنان وعدد كبير من المواقف الصادرة من ايران ليس لمصلحة لبنان وعلى ايران وقف تدخلها بالوضع اللبناني