حزب الله يُكثّف عملياته ضدّ العدو منذ ساعات الصباح

صدر عن حزب الله البيانات التالية:



"- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة، بصليةٍ صاروخية.

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:45 من صباح اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:10 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة حتسور هاجليليت، بصليةٍ صاروخية".