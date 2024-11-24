الوكالة الوطنية: الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لحزام ناري من الغارات في مناطق حارة حريك والغبيري ومعوض والعمروسية والطيونة

بوحبيب: لبنان مستعد للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القرار 1701 (جنوب نهر الليطاني) وهذا يعني حرفياً "لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية"