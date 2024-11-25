مصادر "اللواء": مواصلة التفاوض بالنار قد تؤدّي إلى حل

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" أن التصعيد الذي حصل في إطار المواجهات بين حزب لله والعدو الأسرائيلي لا يعني أنه حاسم قبل تنفيذ وقف إطلاق النار ما دامت المواقف النهائية من المعنيين لم تصدر .

وأشارت المصادر في المقابل إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى مواصلة التفاوض بالنار للوصول إلى حل يتوافق عليه الجانبان اللبناني الإسرائيلي بواسطة أميركية، معتبرة أن الأمور في خواتيمها.

إلى ذلك تحدثت المصادر عن التواصل الجديد بين رئيس الحزب التقدمي الأشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، مشيرة الى انه يندرج في إطار فتح النقاش حول المرحلة الراهنة كما المرحلة المقبلة وإمكانية إنجاز تفاهمات أو خارطة طريق للعمل بين الفريقين .